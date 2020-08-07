Hindistan'da 191 yolcu taşıyan uçak kaza yaptı!
Dubai'den kalkan ve 191 yolcu taşıyan Hindistan Havayolları Air India, Calicut Havalimanında kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
DÜNYA 07.08.2020, 19:45
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Hindistan'da ikiye bölünen uçakta ilk gelen bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Hindistan’da Dubai’den kalkan Air India Express’e ait yolcu uçağı Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Uçakta 191 yolcu bulunurken, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanında bulunan 10 numaralı pistte iniş yaptığı ve pisten çıkarak ikiye ayrıldığı aktarıldı. Genel Müdürlük, iniş sırasında görüş mesafesinin 2 bin metre olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaralıların havalimanı yakınındaki Malappuram’da bulunan hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
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