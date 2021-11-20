Hollanda'da koronavirüs protestoları, polis şiddetine dönüştü

Hollanda'nın Rotterdam kentinde koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan halk, gösteri düzenledi.

Koronavirüs aşısı olmayanlara karşı tedbir getirilmesi planlamalarının ardından sokağa çıkanlar, araçları ateşe verdi.

Protestocuları bastırmakta güçlük çeken polis ekipleri, halka uyarı ateşi açtı.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Cuma günü meydana gelen olaylarda, Hollanda liman kentinin merkezinde isyancı kalabalıklar arabaları ateşe verdi ve polise taş attı ve polis buna ateş ve tazyikli suyla karşılık verdi.

"HAYATİ TEHLİKE ARZ ETTİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan polis sözcüsü Patricia Wessels, "Biz uyarı ateşi açtık ve durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi." dedi.

Hollanda medyasındaki fotoğraflar, en az bir polis arabasının alev aldığını ve bir diğerinin ön camdan bir bisikletin çarptığını gösterdi.

Polis bir Tweet'te isyancıların ateş yaktığını ve havai fişek attığını söyledi.

TUTUKLAMALAR SÜRECEK

Yetkililer şehrin ana tren istasyonunu kapattıklarını söylerken, "Şimdiye kadar onlarca tutuklama yapıldı, daha fazla tutuklamanın devam etmesi bekleniyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, polis tarafında da dahil olmak üzere yaklaşık yedi kişi yaralandı." açıklaması yapıldı.