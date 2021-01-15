Hollanda hükümeti istifa etti
Hollanda resmi yayın organı NOS, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin istifa ettiğini açıkladı.
DÜNYA 15.01.2021, 16:35
Hollanda resmi yayın organı NOS, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti.
İSTİFAYA SEBEP OLAN YARDIM
Başbakan Mark Rutte liderliğindeki koalisyon hükûmetinin istifa sebebinin, çocuk yardımı verilen ailelerin yanlış bir şekilde dolandırıcılıkla suçlanarak ödeneklerin geri istenmesi olduğu belirtildi.
Hollanda'da bir sonraki seçim 2021 Mart ayında yapılacak.
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