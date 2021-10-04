Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürist yanarak öldü

İslam düşmanlığı ve büyük tepkiler toplayan Hazreti Muhammed (SAV) karikatürleriyle bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, geçirdiği trafik kazasında yanarak öldü.

Vilks ile birlikte yanındaki iki koruma polisi kazada can verirken, 75 yaşındaki karikatüristin ölümü, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İNGİLİZ BASINI: ESRARENGİZ KAZA

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, Vilks'in öldüğü kazaya ilişkin "Esrarengiz araba kazası" ifadesini kullandı.

Haberde, Vilks ve koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobilin yolun yanlış tarafına savrulup, bir kamyonla çarpıştığı kaydedildi.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİNE BAŞVURULDU

Her iki aracın alev aldığı, 45 yaşındaki kamyon şoförünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kazayı, özel görevlendirilmiş savcılığın araştırdığı, kamyon şoförünün ifadesinin alındığı bilgisine yer verildi.

Gazete, kazanın 2007'de skandal bir çizime imza atan Vilks'in çok sayıda tehdit almasından sonra yaşandığına dikkat çekti.

ÇARPIŞMANIN NASIL YAŞANDIĞI BELİRSİZ

Haberinde İsveç polisinin açıklamasına işaret eden BBC, çarpışmanın nasıl gerçekleştiğinin belirsizliğini koruduğunu, ancak başlangıçta başka birinin kazaya karıştığına dair belirtinin olmadığını yazdı.

Daha önce Irak'taki El Kaide'nin, Vilks'in öldürülmesi için 100 bin dolar ödül teklif ettiği ifade edildi.

GEÇMİŞTE VİLKS'LE İLGİLİ YAŞANAN OLAYLAR

2010 yılında iki kişinin Vilks'in İsveç'in güneyindeki evini yakmaya çalıştığı belirtilirken, 2015 yılında Kopenhag'da ifade özgürlüğü konulu toplantıya katılan karikatüristin silahlı saldırıyla hedef alındığı ancak kurtulmayı başardığı aktarıldı.

KAZANIN YAŞANDIĞI YOL KAPATILDI

Bu arada İsveç'in resmi ulusal kanalı SVT, kazanın meydana geldiği güzergahın güvenlik çemberine alındığını duyurdu.

İsveç polisinden kazaya dair yapılan açıklamada, "Çok trajik bir olay. Ne olduğunu ve çarpışmaya neyin sebep olduğunu araştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız hepimiz için önemli." denildi.

OTOMOBİL ÜZERİNDE DIŞ ETKİ İDDİALARI

Bölge Polis Şefi Carina Persson ve Stefan Sinteus, basın toplantısı düzenledi.

Sinteus, "Lars Vilks'in koruma arabası üzerinde herhangi bir dış etkinin olduğunu göz ardı etmek istemiyoruz." ifadesini kullandı. Bununla birlikte Sinteus, ellerinde halihazırda bu durumu destekleyecek veriler olmadığını dile getirdi.

Persson da kazadan bahsederken "Asla olmasını ummadığımız şey oldu." dedi.