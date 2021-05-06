İçinde arkadaşının olduğu evi ateşe verdikten sonra sandalyeye oturup çıkan alevleri izledi

Görgü tanıkları Gail'in evi ateşe verdikten sonra katlanır sandalyesini alıp dışarı çıktığını güneş şapkasını taktıktan sonra elindeki kitabı açtığını, hem evinin yanmasını izlediğini hem de arada sırada kitaba göz attığını söyledi.

Gail, evinin yanışını seyrederken, o sırada evin bodrumundan gelen yardım çığlıklarını duyan komşuların yardımıyla kadın kurtarıldı.

Yangından son anda kurtarılan 52 yaşındaki Blenda Holbrook'un kız kardeşi Pat Bernal, ablası Gail ve iki arkadaşlarının daha önce aynı evi paylaştıklarını Gail'in son zamanlarda tuhaf davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Bernal, durumu yetkililere bildirmelerine rağmen kimsenin önlem almadığını söyledi.

İçerde başka bir kadın varken evi ateşe veren Gail, cinayete teşebbüsten yargılanacak.