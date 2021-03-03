İlk kez bir Papa, Irak'a gidecek

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olacağını söyledi.

DÜNYA 03.03.2021, 09:38
İlk kez bir Papa, Irak'a gidecek

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, düzenlediği basın toplantısıyla tarihi gezi öncesi Vatikan'ı takip eden gazetecilere bilgi verdi.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Papa’nın Kasım 2019'da Tayland ve Japonya'ya yaptığı ziyaretten sonra  koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal ettiğini hatırlatan Bruni, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa'nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gidiyor." dedi.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #1

"ZİYARETİN AMACI, KARDEŞLİK VE UMUT"

Gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı taşıdığını, dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını ve bölge ülkeler için de önemli olduğunu dile getiren Bruni, "Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa'nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime." diye konuştu.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #2

"O TOPRAKLARA, İNSANLARINA VE HRİSTİYANLARINA SEVGİ JESTİ"

Irak’ta koronavirüs vakalarının arttığı bir dönemde Papa'nın ziyaretini neden ertelemediği sorusuna Vatikan Sözcüsü, gezinin mümkün olan en kısa sürede yapılmak üzere tasarlandığını belirterek, "Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına ve Hristiyanlarına sevgi jestidir. Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk olacak. Ülkenin koronavirüs önlemlerinin dikkate alınması gerekiyor." cevabını verdi.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #3

Genellikle gittiği yerlerde zırhlı araçları binmeyi tercih etmeyen Papa'nın Irak ziyaretinde nasıl bir tutum izleyeceği sorusunu ise Bruni, "Diğer ziyaretlerden farklı güvenlik ihtiyaçlarının olduğu bir geziden bahsediyoruz. Zırhlı araç kullanması muhtemeldir." sözleriyle yanıtladı.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #4

PAPA'NIN IRAK PROGRAMI

Papa Franciscus, 5-8 Mart tarihlerinde Irak'a geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirecek.

Vatikan'ın paylaştığı programa göre, Katoliklerin ruhani lideri ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak, ardından 6 Mart'ta Necef ve Ur kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile de görüşecek.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #5

Sözcü Bruni, Ur ziyaretindeki dinler arası buluşma sırasında Papa'nın, Yezidilerle görüşeceği bilgisini de verdi.

Papa Franciscus, 7 Mart'ta Erbil'e giderek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ayrıca Musul ve Karakuş'u da ziyaret edecek ve 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #6

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #7

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak a gidecek #8

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