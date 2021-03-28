İngiliz polisi suçluyu yanlışlıkla serbest bıraktı!

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

Başkent Londra’nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez yanlışlıkla hapishaneden salıverildi.

Fernandez'in cinsel taciz ve B sınıfı uyuşturucu bulundurmak suçundan Wormwood Scrubs Hapishanesi’ndeki gözaltı süresinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

HER YERDE ARANIYOR

Metropolitan polisi, Fernandez’in çarşamba akşamı 'yanlışlıkla' gözaltından serbest bırakıldığını açıkladı. Polis, Fernandez’in en son Wealdstone High Caddesi’nde görüldüğünü ve şüpheliyi görenlerin polise haber vermesini istedi.

Yetkililer, bu yanlışlığın nasıl yapıldığına dair açıklama yapmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.