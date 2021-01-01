İngiltere-AB birlikteliği resmen sona erdi

İngiltere için yeni bir dönem başladı.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik, Brexit sonrası başlayan sürecin bitmesiyle sona erdi.

İngiltere'nin AB'den tamamen ayrılması, saat 23.00'te Big Ben çanının çalınmasıyla duyuruldu. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bundan sonra taraflar, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek, İngiltere AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak.