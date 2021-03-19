İngiltere mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor

Suriye'de 10 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Avrupa'ya yönelen mültecilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecilerden 'kurtulmak' adına farklı adımlar atıyor.

MÜLTECİLERİ DENİZAŞIRI BÖLGELERE YERLEŞTİRME PLANI YAPIYORLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere göndermenin peşinde. İçişleri Bakanı Priti Patel'in, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

MÜLTECİLERİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Mültecilerin gönderileceği yerler arasında, Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanı sıra Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.

PLANIN GELECEK HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bir yandan plan üzerinde çalışma devam ederken, söz konusu ülkelerle de görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Söz konusu planın ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.