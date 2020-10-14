İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi
Ermenistan'dan geri alınan Hadrut'ta, Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.
DÜNYA 14.10.2020, 10:18 14.10.2020, 10:41
43
Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz günlerde Hadrut ve bazı köyleri Ermenistan işgalinden kurtardı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
HADRUT'TA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR
Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.
Ermeni güçlerinden geri alınan Hadrut'tan görüntüler paylaşıldı. Artık bölgede Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığı görüldü.
22°
açık
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:33
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2