İsrail askerleri lise öğrencisi 4 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da lise öğrencisi 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
DÜNYA 16.12.2021, 22:20
İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesine baskın düzenledi.
Lise öğrencileri Muhammed Musalime, Muhammed Fukaha, Muhammed Dar Halil ve Beha Dar Halil İsrail askerlerince gözaltına alındı.
Askerler, Filistinli gençleri Ramallah'ın kuzeydoğusundaki yerleşim birimi Şair Binyamin'deki polis merkezine götürdü.
İsrail askerleri sık sık baskın düzenliyor
Gençlerin aileleri, çocuklarının Sincil yakınlarındaki caddeden geçen Yahudi yerleşimcilere ait araçlara taş atmakla suçlandığını ifade etti.
İsrail ordusundan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri sık sık Batı Şeria'da bazı bölgelere baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına alıyor.
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