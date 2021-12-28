İsrail güçleri 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine sabah saatlerinde 3 Filistinliyi gözaltına almak için baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında çıkan arbedeye gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Gerçek mermiyle 1'i ağır, 6 kişi yaralandı

Tubas Türk Devlet Hastanesi kaynakları, sabah saatlerinde biri göğsünden gerçek mermiyle yaralanmış 6 kişiye müdahale ettikleri bilgisini paylaştı. Göğsünden yaralanan Filistinlinin durumunun ağır olduğuna işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.