İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

İsrail savaş uçakları El-Kassam'a ait bir noktaya birkaç kez saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından söz konusu saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, İsrail ordusunun çarşamba akşamı İsrail'in güneyindeki Sedirot kentine Gazze'den bir roket fırlatıldığı yönünde yapılan açıklamadan birkaç saat sonra gerçekleşti. Gazze'deki gruplardan da olayı üstlenen herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başta Kudüs olmak üzere Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da ramazanın başından bu yana gerginlik sürerken, İsrailli aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri ve Eski Şehir bölgesinde gösteriler düzenleme ısrarları istikrarın daha da kötüye gitmesi endişesini artırıyor.

Hamas'a ait iki noktaya saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.

Yer altındaki askeri mevki ve merkezi bir binaya bağlayan tünelin bombalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu merkezi binada roket motoru üretiminde kullanılan kimyevi ham maddelerin bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusu açıklamasında, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki roket mermisi üretimine belirgin bir darbe indirdiğine yer verdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki İsa el-Batran ile güneydeki Ubeyde semtlerindeki noktaları hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ya da yetkili makamlardan saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ikinci kez siren seslerinin geldiği belirtilirken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze’den atılan 4 roketi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.