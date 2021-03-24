Kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi
ABD'de dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Kadının günlerdir orada olup yaşam mücadelesi verdiği ve çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu öğrenildi.
DÜNYA 24.03.2021, 12:52 24.03.2021, 13:12
Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.
HENÜZ ORAYA NASIL DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı. Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.
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