Karabağ’da Azerbaycan’a yenilen Ermenistan’da şimdi de darbe krizi başladı
Ermenistan ordusu, eleştirilerin hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle muhtıra yayınladı. Bunu ‘darbe girişimi’ olarak niteleyen Paşinyan, ise destekçilerini sokağa çağırdı.
DÜNYA 26.02.2021, 17:24 26.02.2021, 19:16
İstifa çağrısına karşı çıkan Paşinyan, binlerce destekçisiyle başkent Erivan’da Cumhuriyet Meydanı’na çıktı. Kalabalığa seslenen Paşinyan, “İstifam sorunun çözümü değil, Halk istifamı talep etsin. Sonra da isterse beni bu meydanda kurşuna dizsin” dedi.
Sadece Paşinyan taraftarları değil, ordunun bildirisini destekleyen muhalifler de sokağa döküldü, parlamento önüne barikatlar kurdular.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’da ordunun Başbakan Paşinyan’a yaptığı istifa çağrısının ardından ilk açıklamayı yaptı. “Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili, “Darbenin her türlüsüne karşıyız” ifadelerini kullandı.
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