Kırgızistan ile Tacikistan arasında gerilim
Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır muhafız askerleri arasında çatışma çıktı. Rus medyası, çatışmada en az altı kişinin yaralandığını duyurdu.
DÜNYA 27.01.2022, 22:11
Açıklama, Kırgızistan makamları tarafından yapıldı. Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü açıklandı.
Sınırda durumun gergin olduğu, Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı bilgisi verildi.
Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşları arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.
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