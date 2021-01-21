KKTC'de deprem!
Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 21.01.2021, 17:42 21.01.2021, 18:07
Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin hissedildiği bölgelerden ölü, yaralı ve hasar olduğuna ilişkin ihbarın alınmadığı aktarıldı. Bölgede artçı sarsıntı hareketliliği olmadığı açıklandı. Ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Öte Yandan AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
2°
açık
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12