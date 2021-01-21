KKTC'de deprem!

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin hissedildiği bölgelerden ölü, yaralı ve hasar olduğuna ilişkin ihbarın alınmadığı aktarıldı. Bölgede artçı sarsıntı hareketliliği olmadığı açıklandı. Ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte Yandan AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.