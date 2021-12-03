Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Mahahual şehrinde 14 yaşındaki David Rodriguez isimli çocuk, balık avlamak için dalış yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı tarafından kolu ısırılan çocuk, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun, kolundaki bazı kaslarda doku kaybı ve tendonlarında hasar tespit edildi.

Köpekbalığının burnunu sıkarak saldırıdan kurtuldu

Rodriguez'in annesi Margarita Cortes Valenzuela yaptığı açıklamada, oğlunun yıllardır dalış tutkusu olduğunu ve de ek gelir sağlamak amacıyla dalarak balık avladığını ifade ederken, saldırı sırasında oğlunun daha önce izlediği belgeselleri hatırlayarak köpekbalığının burnunu sıkarak kurtulduğunu belirtti.

Yardım kampanyası başlatıldı

Şu anda sadece antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi alan Rodriguez için doktorlar, plastik cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Quintana Roo'da uygulanmayan bu operasyon için gencin başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. Bu nedenle gencin ailesi ve yakınları ulaşım ve operasyon masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.