Koronadan ölen patriği öpmek için sıraya girdiler

Sırp Ortodoks Kilisesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Karaburma Askeri Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi süren İrinej'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından İrinej'in fotoğrafını paylaşarak, "Sizi tanımak benim için onurdu. Sizin gibiler asla gelmez" ifadelerini kullandı.

KORONADAN ÖLEN RADOVİC'İN CENAZE TÖRENİNİ YÖNETTİ

Irinej 14 gün önce koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic'in cenaze törenini yönetmişti.

Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radovic'in naaşını onlarca kişi öpmüştü. Bu törenden sonra koronadan hayatını kaybeden İrinej'in naaşını da birçok kişinin öptüğü görüldü.

Gerçek adı Miroslav Gavrilovic olan İrinej, Sırbistan'ın Cacak şehrinde 1930'da dünyaya geldi. Kosova'nın Prizren şehri ve Belgrad'daki Ortodoks okullarında eğitim alan Gavrilovic, 1959'da "İrinej" kilise adını aldı.

Kilise bünyesinde farklı görevler üstlenen İrinej, 2010'da kilise konseyi tarafından patrik olarak seçildi.