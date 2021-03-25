Koronavirüs haritasında gizli askeri üsleri de paylaştılar
İsrail koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren haritayı paylaşırken çok büyük bir hataya imza attı. Korona haritasında gizli askeri üslerin yerlerini de paylaşan İsrail, hatayı fark etmesinin ardından haritayı hızlı bir şekilde internetten kaldırdı.
DÜNYA 25.03.2021, 15:14
Nüfusunun yarısından fazlasına koronavirüs aşısı yapan İsrail önemli bir güvenlik zafiyetine neden olabilecek bir hataya imza attı.
Koronavirüs testlerinin yapıldığı yerleri gösteren bir harita yayınlayan İsrail bu haritada askeri üslere de yer verdi. Ancak ülke basınında yer alan haberlere göre, bu üsler arasında "gizli" olarak sınıflandırılan yerlere de yer verildi.
SADECE KONUMLARI DEĞİL SINIRLARI VE İSİMLERİ DE PAYLAŞILDI
Başka bir deyişle İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler internete yüklenen bu harita nedeniyle ifşa oldu. Söz konusu haritada üslerin sadece konumları değil; sınırları, ve isimleri gibi bilgileri de ortaya çıktı.
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