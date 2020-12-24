Koronavirüsü etkisiz hale getirdi... Yeni tedavi bulundu!

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Kovid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan "NIH-CoVnb-112" antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda Kovid-19 tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etti.

ANTİKORLAR KOVİD-19’U ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Laboratuvar deneyleri, "Cormac" adlı lamadan alınan nano antikorunun, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Kovid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" dedi.

DEVE, LAMA VE ALPAKA'DAKİ ANTİKORLAR DOĞAL VE MÜHENDİSLİĞİ DAHA KOLAY

Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı.

ANTİKORLAR TOPLANMAYA BAŞLANDI

İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE