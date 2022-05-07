Küba'da otelde patlama: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlamada ölenlerin sayısının 8 kişi arttığı duyuruldu.

Patlamada şimdiye kadar 26 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı ve hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, İspanyol bir turistin de patlama esnasında otelin civarından geçtiği sırada hayatını kaybettiği bilgisi de yer aldı.

Kan bağışı çağrısı

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı öne sürüldü.

Saratoga isimli 5 yıldızlı oteldeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

COVID-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği vurgulandı.