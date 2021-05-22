Lady Gaga: Tecavüze uğrayıp, hamile kaldım!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz dönemlerde istismara uğradığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan yıldız, istismar sonucu hamile kaldığını söyledi. Gaga, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

YAŞADIĞI KÖTÜ GÜNLERİ ANLATTI

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" isimli programa katıldı. Şarkıcı, 19 yaşındayken uğradığı tecavüz sonrası yaşadığı kötü günleri paylaştı.

"YOLA BIRAKILDIM"

Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga şu ifadeleri kullandı;

"Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı. 19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum. "

"SİSTEM ÇOK TEHLİKELİ"

Müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyleyen Gaga, "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" dedi.

"AYLARCA İSTİSMARA UĞRADIM"

Lady Gaga sözlerine şu cümlelerle devam etti;

"Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım."