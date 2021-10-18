Meksika'da bir itfaiyeci, yanan tüp gazı sırtına alarak binadan çıkardı
Meksika'nın başkenti Mexico City'de çıkan yangında cesur itfaiyecinin, olası bir patlamayı önlemek için alev alan tüp gazı sırtına alarak yanan binanın dışına çıkardığı anlar kameraya yansıdı.
DÜNYA 18.10.2021, 21:41
Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir iş yerinde çıkan yangında dükkanın içinde bulunan tüp gaz alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında alev alan tüp gazı fark ederek, tüpü patlama riskine karşı binanın dışına çıkarmaya karar verdi.
YANAN TÜP GAZI SIRTINA ALIP DIŞARI ÇIKARDI
İtfaiyecilerden biri, iş yerinin içine girerek yanan tüp gazı sırtına alarak dışarı çıkardı. Ardından ekip arkadaşları tüpe su ve köpük ile müdahale etti. Tüp gaz itfaiyecilerin cesareti ve gayretli çalışması ile patlamadan söndürüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olayın görüntülerini izleyenler faciayı önlemek için hayatlarını tehlikeye atan itfaiyecileri takdir ederken, bazıları tüpün her an patlayabileceğini belirterek tüpü taşıyan itfaiyeciyi kahraman olarak nitelendirdi.
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