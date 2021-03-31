Mısır'da yaşananlar Firavun'un laneti mi?
Mısır'da Bir hafta içerisinde art arda yaşanan felaketler, sosyal medyada ‘Firavun'un laneti' komplo teorilerinin yayılmasına yol açtı. Kazaların, antik Mısır mumyalarının bir müzeden diğerine nakledilecek olması sebebiyle yaşandığına inanılıyor.
Mısır'da önümüzdeki hafta aralarında antik Mısır'ın en kuvvetli hükümdarı olan Firavun 2. Ramses ve Kraliçe Ahmose Nefartari'nin mumyalarının da yer aldığı 22 mumyanın bir müzeden başka bir müzeye taşınacak olması, sosyal medyada peş peşe meydana gelen felaketlerin "mumyalar rahatsız edildiği" için yaşandığı yorumları yapılmasına sebep oldu.
Ülkede Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğini tamamen durduran gemi kazası yaşanmıştı.
Bu olayın yanı sıra Sevhac şehrinde 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir tren kazası meydana gelmişti.
Ayrıca başkent Kahire'de 10 katlı bir binanın yıkılması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.
"KRALI RAHATSIZ EDENE ÖLÜM KANAT TAKARAK ULAŞACAK"
Sosyal medya kullanıcıları, Firavun 2. Ramses'in söylediğine inanılan "Kralın huzurunu bozanlara ölüm kanat takarak ulaşacak" sözüne dayanarak üst üste gelen kazalara mumyaları taşıma projesinin sebep olduğunu iddia ediyor.
2 Nisan'da ülke tarihinin en büyük taşımalarından biri olarak Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nden alınacak 22 mumya, Fustat'ta bulunan Ulusal Mısır Uygarlığı Müzesi'ne 40 dakika içerisinde nakledilecek.
'Firavun laneti' komplo teorisiyle ilgili konuşan Mısırlı arkeologlar, art arda yaşanan talihsiz kazaların mumyalarla ilgisi olmadığını ve taşıma sırasında hiçbir mumya ve mezara zarar gelmeyeceğini açıkladı.
8
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21