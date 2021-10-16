NASA'dan Jüpiter'e 12 yıllık görev

NASA, Jüpiter'e Lucy adlı uzay aracını gönderdi. Fırlatma işlemi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas 5 roketiyle gerçekleşti.

Lucy, Jüpiter’in önünde ve arkasında bulunan iki asteroit grubunu incelemek için yörüngesine girecek. Uzay aracı, 12 yıl boyunca Jüpiterin etrafındaki alan Truva asteroitlerini inceleyecek.

NASA, 12 yıllık misyon için 12 yılda 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

12 yıl sürecek bu görevde Lucy; Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşı ile Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçecek.

Misyonun gerçekleştirilirken, dünyanın yer çekiminden de faydalanılacak.

Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak.

Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunun ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğinin anlaşılması açasından önem taşıyor.

İsmi nerden geliyor

Uzay aracı ismini insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor.

1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy, Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişiydi.