NATO: Kabil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarında 7 günde en az 20 kişi öldü
Bir NATO yetkilisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında yürütülen tahliye çalışmaları sırasında son 1 haftada en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DÜNYA 22.08.2021, 13:53
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.
Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, havalimanı içinde ve çevresinde son 7 günde en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kimliği açıklanmayan yetkili, "Kabil Havalimanı dışındaki durum kötü. Tüm yabancıları mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeye odaklandık." dedi.
Yetkili ayrıca, Taliban ile herhangi bir çatışma yaşanmaması için NATO güçlerinin havalimanı dışındaki "katı mesafeyi" koruduğunu ifade etti.
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