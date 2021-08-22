NATO: Kabil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarında 7 günde en az 20 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Havalimanı'na yöneldi.

Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, havalimanı içinde ve çevresinde son 7 günde en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kimliği açıklanmayan yetkili, "Kabil Havalimanı dışındaki durum kötü. Tüm yabancıları mümkün olan en kısa sürede tahliye etmeye odaklandık." dedi.

Yetkili ayrıca, Taliban ile herhangi bir çatışma yaşanmaması için NATO güçlerinin havalimanı dışındaki "katı mesafeyi" koruduğunu ifade etti.