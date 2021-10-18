Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor

ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçağı anlaşmazlığı devam ediyor.

ABD, Türkiye’yi parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye yeni bir teklif sunan Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye teklifini iletmişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"F-35 ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE İLE İSTİŞARELER YÜRÜTÜYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.