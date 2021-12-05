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Nijer'de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı

Nijer’in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü’ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi.

DÜNYA 05.12.2021, 18:57
Nijer'de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı

Afrika'nın Sahel bölgesinde 2017'de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne ait karargaha Nijer'de silahlı saldırı düzenlendi. Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği

belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü El-Kaide ve DEAŞ'a bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.

#Nijer #saldırı
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