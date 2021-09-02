Nijerya'da 73 öğrenci kaçırıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir okulu basan saldırganlar 73 öğrenciyi kaçırdı. Olayın ardından eyaletteki tüm okullar kapatıldı.
DÜNYA 02.09.2021, 09:07
Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişiler yine çocukları hedef aldı. Ülkenin kuzeyindeki Zamfara eyaletinde 73 lise öğrencisini kaçırdı.
Olayın ardından öğrencileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Eyalet genelinde tüm okullarda eğitime bir sonraki emre kadar ara verildi.
Nijerya'nın kuzeyinde geçen yılın aralık ayından bu yana binden fazla öğrenci kaçırıldı.
Benzer saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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