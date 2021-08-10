Nijerya'da bir ayda 112 kişi öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Osai Ojigho, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Kaduna ve Plateau eyaletlerinde şiddet olaylarının yaşandığını duyurdu.

Örgütün yaptığı araştırmalara göre, 3 Temmuz-5 Ağustos arasında Kaduna eyaletinde 78 kişinin öldürüldüğünü aktaran Ojigho, bu süre zarfında aralarında Bethel Baptist Lisesi'nden 121 öğrencinin bulunduğu 160 kişinin de kaçırıldığını açıkladı.

“Masum insanlar misilleme için hedef alınıyor”

Ojigho, Plateau eyaletinin Fusa köyünde ise 1 Temmuz'da saldırıya uğrayan, aralarında 7 çobanın da bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda büyükbaş hayvanın da kayıp olduğunu söyledi.

Eyaletteki saldırılar nedeniyle yüzlerce çiftçinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Ojigho, saldırılarda bazen masum insan ve toplulukların misilleme için hedef alındığını vurguladı.

Ojigho, hükümetin bölgelerde devam eden şiddet olaylarını kınamanın ötesine geçerek saldırganları dizginlemesi ve şüphelileri adalete teslim etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.