O coğrafya’yı görüpte sessiz kalmak insanlık olamaz

Afrika’nın fakir ülkelerine yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu içme suyu kuyuları açmak için gittiği Sri Lanka dönüşü Basın Toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Ahmet Güney, misyonerlerin kol gezdiği özellikle Afrika kıtasında, Kur’an-ı Kerim öğrenmen için hafız olmak için sureleri tahta levhalara yazarak öğrenmeye çalışan yetimlere bağışçıların katkılarıyla binlerce Kur’an dağıttıklarını ve dağıtmaya da devam ettiklerini söyledi.

O YAŞAMLARI GÖRÜNCE HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKIRSINIZ

Kamerun, Uganda gibi Afrika’nın fakir ülkelerine Kur’an, Kurban, Giyim, Gıda, İçme Suyu Kuyusu yardımlarının tüm hızıyla sürdüğünü, Sri Lanka, Bangladeş gibi içme suyu sıkıntısı çeken ülkelerde de içme suyu kuyusu vurduklarını belirten Başkan Güney; “Gidip o coğrafyalara insanların yaşam mücadelesini gördüğünüz zaman, yılda bir defa bile ete ulaşamadığını gördüğünüz zaman, temiz suya ulaşmak için 6 km yol yürüdüğünü gördüğünüz zaman, açlıktan insanların öldüğünü gördüğünüz zaman o yaşantıya sessiz kalamıyorsunuz. Oralara yardım götürmek için gelip ülkenizde var gücünüzle çalışıyorsunuz.” Dedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulmasına rağmen kısa sürede büyük işler başardıklarını da hatırlatan Başkan Güney, derneklerinde gönüllük esas olduğunu, hiçbir tarikata ve cemaate bağlı olmadan sadece iyilik yapmak isteyen gönüllüler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, yardım etmek isteyenlerin gerek sosyal medyadan gerekse web sitesi aracılığıyla kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

YARDIM İÇİN YOLLARDAYIZ

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Türkiye’den topladıkları bağışlarla içme suyu kuyuları açmak için Sri Lanka’ya giden Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cuma Demirdelen, “Derneğimiz kurulduğu günden itibaren gerek yurt içinde gerek yurt dışında ulaşabildiğimiz Müslüman kardeşlerimize yurt içinde de yangın deprem vs. doğal afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz.

10 BİN KM UZAKLIĞA UMUT GÖTÜRDÜK, SEVGİ GÖTÜRDÜK

2021 faaliyet programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta içerisinde Sri Lanka ülkesine içme suyu kuyusu açmak ve gıda yardımı için yola çıktık. Hem bağışlarını hem de dualarını bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Ülkemize 10 bin km uzaklıkta olan Sri Lanka’nın susuz bölgesine ulaştık. Türkiye’den içme suyu kuyusu açmak için geldiğimizi söylediğimizde inanın o gözlerindeki o sevinç her şeye değerdi. Temiz suya ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyen yöre halkının ayağına içme suyu getirmek bizim için büyük bir mutluluktu.

Tek tek içme suyu kuyularımızı açarak bağışçılarımızın isimlerini kuyulara yazdık. O kuyudan su içen bir Müslüman Kardeşimizin duası ilelebet sürecektir. Kamerun’da da Uganda’da da içme suyu kuyuları açtık, kurbanlar kestik, giyim yardımları dağıttık, gıda kolileri dağıttık. Avrupa ve Türkiye’den kıymetli bağışçılarımızın desteği ile Müslüman Kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz.

ÜLKEMİZDE DE YARDIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Tabi ki ülkemizde de durmadık; Manavgat yangınında da 2 hafta üst üste su sevkiyatımız oldu. Yangın bölgesinde yangınla mücadele eden kahramanlarımıza ellerimizle su dağıttık, hem oradaki eksiklikleri gözlemledik ve elbise olsun, ayakkabı olsun, gıda olsun ve Kahramanmaraş'ımızın meşhur dondurmasını götürüp dağıttık. Gücümüzün yettiği kadar ve bağışçılarımızın desteği kadar her yere yardım etmeye çalışıyoruz. Yanımızda olan bağışçılarımızdan ve dualarını bizden esirgemeyen herkesten Allah Razı Olsun.”

SRİ LANKA’YA İLK BİZ ULAŞTIK

Sri Lanka’daki kuyu çalışmalarına katılan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bağcı’da Sri Lanka’ya ilk ulaşan derneğin kendileri olduğunun da mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bağcı şöyle konuştu, “Sri Lanka’da içme suyu kuyusu açmak için gittiğimiz bölge, Hint Okyanusu girintisi olan bir bölgeden kanolarla ulaştığımız bir bölgeydi. Tabi ki oradaki yaptığımız faaliyetler aşamasında çok duygulu anlar yaşadık. Rabbimiz inşallah merhamet duygusunu kimseden almasın. Burada ki tüm yardım yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun hepsine çok çok teşekkür ediyoruz ve bizlerde ulaştırdığımız için rabbim inşallah bizlere de sevabını yazar, daha nice yardımlar ve programlar yapmak bizim hedefimizde. Suya kavuşturduğumuz bölgedeki halk Türk Halkına çok çok teşekkür ettiklerini söylediler. Yardım severlerimiz çok duyarlı olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Dernek olarak yardımlarımızı nokta atışı olarak gerçekleştirmeye çalışmak.” dedi

KADIN KOLLARIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ TESPİT EDİYOR

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Başkan Güney, derneklerinden gönüllülerden oluşan kadın kollarının da yer aldığını hatırlatarak, yardım isteyen ailelerin tespitini kadın kollarımız yapıyor. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibi ise gereğini yapıyoruz. Örneğin İslahiye bölgesinden bize başvuru oldu. Kahramanmaraş’tan yıllar önce gelin gitmiş, eşi ölünce çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermiş bir ablamızın evini güzelleştirdik. O kardeşimizin hayaline Cuma Demirdelen Başkanımız kendi elleriyle gerçekleştirdi. Evini yeniden tasarladı ve mükemmel bir hale getirdi. Bize ise o kardeşimizin yüzündeki mutluluk yetiyor.”

Toplantı soru ve cevap bölümünün ardından son buldu.