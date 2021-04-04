Ormanda pusu atıp yaklaşanı öldürüyorlar!

Sentinel adasında yaşayan yerel kabile, modern çağda dışa en kapalı toplumlardan biri. Adaya yabancıların gelmesinden rahatsız olan yerliler kimi zaman bu insanları öldürüyor kimi zaman da tehditle bölgeden uzaklaştırıyor.

Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine kesinlikle izin vermiyor. Üstelik bu konuda katılar.

Yabancılarla iletişim kurmayı reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret.

Öte yandan Sentinel'de yaşayanların adaya gelmeye çalışanlara ilkel silahlarıyla karşı koydukları biliniyor.

Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.

Hindistan açıklarında, Hint Okyanusu'nun Tayland'a bakan yönünde yer alan takım adalardan biri olan Sentinel, önemli ticaret yolları üzerinde bulunuyor. Ekvator iklim kuşağında bulunan Sentinel'de hem sıcak hava hem de bol yağışı aynı anda görmek mümkün.

1880 yılında İngiliz bilim insanı M.V Portman liderliğindeki bir keşif ekibi 6 yerliyi adadan zorla kaçırdı

Bu 6 yerlinin bir kısmı hastalıktan öldü. Hayatta kalanları ise keşif ekibi yanlarında hediyelerle adaya geri bıraktı. Bu ziyaretin dışında ada halkı 20. yy'ın ortasına kadar bir daha rahatsız edilmedi fakat Portman fotoğrafta görülen Andamanlı kabile üyelerinin üzerinde antropolojik çalışmalarını sürdürdü.

Helikopterli tsunami araştırmacılarına bile oklarla saldırdılar!

2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunami sonrasında bölgede incelemeler yapan helikoptere oklarla saldırdılar. Bir başka ilginç nokta ise; Sentinel Halkı bu fırtınayı önceden tahmin etmiş ve adanın yüksek bölgelerine kaçarak tehlikeyi atlatmışlardı.

2018 yılında ise bir turisti öldürdüler!

27 yaşındaki Alabamalı turist John Allen Chou, önce Sentinel'in yakınındaki Andaman ve Nicobar adalarına seyahat etti. 16 Kasım'da balıkçılara rica etti ve çok merak ettiği Kuzey Sentinel Adası'na gitti. Ardından modern dünyadan izole bir hayat yaşayan Sentinel kabilesiyle buluşmak için yola koyuldu. Adaya yaklaştıklarında balıkçıyı geride bırakıp bir kanoya bindi. Sahile ulaştığında başına geleceklerden habersizdi.

Plajda olanları gören balıkçı korkup kaçtı. Bir gün sonra döndüklerinde ise, ABD'li turist Chau'nun cesedi deniz kıyısındaydı. Kendi yaşam alanlarına gelen davetsiz ABD'li turisti sahilde avlamak üzere pusuya yatan kabile, ABD'li turisti okla avladı.

Kıyıya yaklaşan turisti okla avlayan kabile, yaralanan ABD'li turistin boynuna ip bağlayıp saatlerce kumda sürükledi. Daha sonra turisti beline kadar kuma gömen kabile, ölene kadar işkence yapıp eğlendi.