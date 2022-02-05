Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 kişi öldü

Yetkililer, eyaletin Ketta şehrindeki bir kömür madeni ocağında, biriken metan gazı dolayısıyla patlama olduğunu duyurdu.

Patlamada 4 madenci öldü, 3 madenci kurtulmayı başardı.

Yasa dışı işletilen maden ocağının kime ait olduğu henüz belirlenemedi.