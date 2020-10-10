Pakistan TikTok'u 'uygunsuz içerik' nedeniyle yasakladı
Pakistan, sosyal medya uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içerik nedeniyle engelleme kararı alacak.
DÜNYA 10.10.2020, 14:08 10.10.2020, 16:44
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Pakistan ülkede 43 milyon defa indirilen video paylaşım uygulaması TikTok'u uygunsuz ve ahlaksız içerikleri düzgün kontrol edemediği gerekçesiyle yasakladı.
Bazı kullanıcılar ise bu uygulamayı ticarete dökmüş durumda. Buradan adeta yüksek miktarda para kazanıyor.
Pakistan popüler video uygulaması TikTok’un ahlaksız ve uygunsuz içerikleri kontrol edemediğini belirterek uygulamayı ülkede engellemek için harekete geçti.
TikTok’un sözcüsü şirketin Pakistan yetkilileriyle iletişim halinde olduğunu ve operasyonlarını sürdürdükleri tüm pazarlarda politikalarını ihlal eden her içeriği sildiklerini belirtti.
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