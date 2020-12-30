Patlamadaki ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen İçişleri Bakanlığı, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 50'sinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, patlamalarda hükümetin ve hükümet üyelerinin tamamının sağlığının yerinde olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Husi milislerinin bu sabah Uluslararası Aden Havalimanı'nı hedef aldığı hain eylemi, hükümeti görevini yerine getirmekten alıkoymayacak" denildi.

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan soruşturma komitesi kurulması talimatı

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması talimatı verdiği" ve komite başkanlığına İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan'ı atadığı belirtildi.

Haberde, Hadi'nin, istihbarat ve güvenlik yetkililerinden oluşan komite üyelerine de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde olmaları gerektiğini ilettiği aktarıldı.

Başbakan Abdulmelik: Yemen ve halkına yürütülen savaşın bir parçası

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, patlamaya ilişkin açıklamasında, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.