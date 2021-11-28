Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Peru'nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 28.11.2021, 14:09 28.11.2021, 14:16
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Pazar günü Peru'nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, Peru'nun Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde meydana geldi ve 80 kilometre derinlikteydi.
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