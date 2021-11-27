Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Soçi'de bir araya geliyor.

Görüşmede, Karabağ'da istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesisi için atılacak adımların ele alınacağı ön görülüyor.

Üçlü görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Aliyev’le görüşmesinde, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

PUTİN-ALİYEV GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'nın Soçi kentine gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Putin ile görüştü.

Azerbaycan'ın Rusya’nın başlıca ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Putin, “Salgın nedeniyle kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 11 arttı. Bu iyi bir işaret. Azerbaycan'da faaliyet gösteren 900 işletmemiz Azerbaycan ekonomisine 4,5 milyar Dolar katkı sağlıyor. Dolar doğrudan Rusya tarafından yatırıldı. Rusya, Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ortaklarından biridir” dedi.

KARABAĞ MESAJI

Karabağ'daki Barış Güçlerinin ve Rus-Türk Ortak Merkezinin olumlu rolüne değinen Putin, “Bugün Karabağ anlaşmasını üçlü bir formatta konuşacağız. Bir süre sonra Ermenistan Başbakanı da bize katılacak. Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi de aktif faaliyet gösteriyor. Maalesef sorunlar var, olaylar meydana geliyor. Ne yazık ki olaylar kayıpsız geçmiyor. Bunun için burada toplandık. Bugüne kadar neler yapıldığına bir bakalım, bu tür olaylar bir daha yaşanmasın, bölgede durum sakinleşsin, bölge ülkelerinin kalkınması için koşullar oluşsun” dedi.



Dağlık Karabağ'daki barış birlikleri ile ilgili de konuşan Putin, "Dağlık Karabağ'da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ALİYEV: RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZDEN MEMNUNUZ

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlar daha detaylı tartışılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Yıl içerisinde Rus barış güçlerinin sorumluluğu altındaki bölgede ciddi bir olay yaşanmadı. Silahlı çatışma ya da ciddi bir olay meydana gelmedi. Ara sıra bazı olaylar yaşandı ki bu da bir nevi sistemik bir krizdi. Sınırda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında silahlı bir çatışma yaşandı, ancak bu bölge Rus barış güçlerinin sorumluluğunda değil. Bütün bunlar bizi üçlü format da dahil olmak üzere durumu dikkatli bir şekilde gözden geçirmeye ve riskleri nasıl yönetip en aza indirmeyi düşünmeye zorluyor. Biz sizin, Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin ve tabii ki Rus barış güçlerinin rolünü takdir ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu konuda iyi sonuçlar almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan’ın Rusya ile her yönden ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Putin ve Aliyev'in ikili görüşmesinin ardından, Paşinyan'ın da katılımıyla bugün Soçi'de üçlü zirve gerçekleştirilmesi planlanıyor.