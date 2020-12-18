Putin: Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü
Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü" dedi.
DÜNYA 18.12.2020, 11:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu toplantısında Kremlin'in muhalefet lideri Alexei Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuştu.
Putin, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.
Putin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Navalni için "Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın" açıklamalarını yaptı.
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