Rumlardan yeni provakasyon

GKRY'den provokasyon: KKTC tarafında askeri birliğe ikmal konvoyunu engellediler

DÜNYA 04.03.2021, 10:31 04.03.2021, 10:33
Rumlardan yeni provakasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Erenköy'deki askeri birliğe lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişini gerekçesiz engelledi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de bir yandan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı saldırgan politikaları sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de provokatif eylemlerine bir yenisi daha eklendi.

ASKERİ LOJİSTİK KONVOYUNU ENGELLEDİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Erenköy’de konuşlu askeri birliğe rutin olarak lojistik ikmal sağlayan konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan geçişini gerekçe göstermeden engellendi.

DÜZENLİ GEÇİŞİ ENGELLEDİLER

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca Erenköy’de konuşlu askeri birliğe lojistik ikmal sağlamak üzere Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirilmesi öngörülen konvoyun düzenli geçişinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiği duyuruldu.

RUMLARIN İLK İHLALİ DEĞİL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimler yapılmış olmasına karşın, Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesi Yeşilırmak Mutabakatı’nın açık ihlalidir. Bu, Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk ihlali değildir." denildi.

RUM TARAFI, ADA'YA SİLAH YIĞIYOR

Açıklamanın devamında, “Erenköy’deki birliğimize temel ihtiyaçların ulaştırılmasına yönelik insani boyutu olan düzenli geçişin engellenmesi, temas hattı boyunca, 35’i ara bölgede olmak üzere, 223 portatif ağır silah mevzinin yerleştirilmesi ile ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlerin kara sınır kapılarından geçişlerine mani olunması, Kıbrıs Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindedir.” ifadelerine yer verildi.

BM BARIŞ GÜCÜ’NE BAŞVURU YAPILDI

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız, Yeşilırmak Mutabakatı’nın ihlalinin derhal sonlandırılmasını teminen Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde halihazırda bulunmuş ve anılan ihlali şiddetle protesto etmiştir. Yeşilırmak Mutabakatı’nın onurlandırılmaması durumunda, ülkemizin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı aşikardır.”

#Rum #provkasyon #KKTC
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