Rus aşısından da olumlu haber: Yüzde 92 oranında etkili
BioNTech ve Pfizer'in ortaklaşa üreteceği ve yüzde 90 oranında etki sağladığı belirtilen aşı haberinin ardından bir müjde de Rusya'dan geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtildi.
DÜNYA 11.11.2020, 13:04 11.11.2020, 13:07
Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüsü müdürü Oksana Drapkina yaptığı açıklamada, "Sputnik V aşısını yaptığımız toplu aşılama programı kapsamındaki vatandaşlarımızın gösterdiği etkileri yakından izliyoruz" ifadelerini kullanırken Drapkina, "Gözlemlerimize göre, aşının etkisi de % 90'dan fazla. Başka bir etkili aşının ortaya çıkması herkes için iyi bir haber olur" şeklinde konuştu.
ETKİ ORANI YÜZDE 90'DAN FAZLA
ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE, geçtiğimiz saatlerde ürettikleri deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19'u önlemede %90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.
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