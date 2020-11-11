Rus aşısından da olumlu haber: Yüzde 92 oranında etkili

Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitüsü müdürü Oksana Drapkina yaptığı açıklamada, "Sputnik V aşısını yaptığımız toplu aşılama programı kapsamındaki vatandaşlarımızın gösterdiği etkileri yakından izliyoruz" ifadelerini kullanırken Drapkina, "Gözlemlerimize göre, aşının etkisi de % 90'dan fazla. Başka bir etkili aşının ortaya çıkması herkes için iyi bir haber olur" şeklinde konuştu.

ETKİ ORANI YÜZDE 90'DAN FAZLA

ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE, geçtiğimiz saatlerde ürettikleri deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19'u önlemede %90'dan fazla etkili olduğunu açıklamıştı.