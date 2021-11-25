Rusya'da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar

Rusya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine bazı önlemler, bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başladı.

Çelyabinsk kentinde devlet daireleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda zorunlu olan QR kod uygulamasına tepki gösterenler, yerel meclisi basmaya çalıştı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, meclis binasının kapısında toplanıp, bina girişindeki turnikelerden içeriye girmek istedi.

KADINLAR, GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Çıkan arbedede bazı kadınlar, güvenlik görevlilerini darbetti.

Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler, bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı.