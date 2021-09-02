Rusya'da plajı hortum vurdu

Rusya'nın Soçi kentinde bulunan tatil beldelerinden Adler'de çıkan hortum, hızla plaja ilerleyerek bölgede paniğe sebep oldu.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Plaja ulaşan hortum civardaki kafelerde bulunan masa, sandalye ve şezlongları devirdi. Kafelerde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Bölgede, önümüzdeki 2 gün boyunca şiddetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Görüntülerde hortumun yıkıcı etkisi görülürken, panik içinde kaçmaya çalışan kişilerin çığlıkları duyuldu.