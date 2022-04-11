Rusya - Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor!
Ukrayna savaşında yaklaşık bir buçuk ay geride kalırken, milyonlarca sivil yerinden edildi, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
DÜNYA 11.04.2022, 10:40
Kiev yönetimi müzakerelerden barış çıkmasını bekleyen milyonların keyfini kaçıracak bir açıklamada bulundu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı "Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" ifadesini kullandı.
Öte yandan Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesinden korkunç bir haber geldi. Ukrayna Başsavcısı bölgede bin 200'den fazla ceset bulunduğunu aktardı.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 52 kişi hayatını kaybetti.
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