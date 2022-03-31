Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirmek için yoğun çaba gösterdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.
Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depolarının vurulduğunu bildirdi.
Öte yandan Rusya Ukrayna arasında İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen tarih zirvenin ardından heyetlerden olumlu açıklamalar gelmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları için Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi.
NATO Genel Sekreteri savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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