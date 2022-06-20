Rusya, Ukrayna'yı bu kez de Karadeniz'den vurdu!

İki ülke arasındaki müzakereler bir süredir rafa kaldırılırken saldırılar, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hız kesmeden sürüyor. Dün de Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı.

Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın Kiev'i bu süreçte desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Stoltenberg savaşın maliyeti yüksek olsa da Moskova'nın hedeflerine ulaşmasının yaratacağı maliyetin çok daha büyük olduğunu vurguladı.