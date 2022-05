Rusya, Zafer Günü’nü kutluyor: Putin, Moskova’dan dünyaya sesleniyor

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenleniyor. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında “Düşmanlarımıza karşı savaştık, birçok savaş verdik” ifadelerini kullandı.

1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs tarihi, her yıl görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor.

9 Mayıs’ta Rusya lideri Putin’in ne mesaj vereceği merak ediliyordu.

Rus lider Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü konuşmasında Ukrayna'daki savaşı Batı'ya mesaj gönderdi.

İşte Putin'in konuşmasından satır başları;

Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu.

Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.

Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz