Sanal gerçeklikle ırkçılığı görecekler

Dünyada ırkçı saldırılar artıyor, bilim adamları hızla yayılan kin ve nefret dalgasına çozüm arıyor.

Peki ırkçı düşüncelere sahip birini sanal gerçeklikle siyahi yapıp aynı saldırılara maruz bırakırsanız ne olur?

Arizona Üniversitesi’nden 5 profesör bunun için kolları sıvadı, beyaz kişileri siyahilerin yerine koymak için sanal gerçeklik programı projesi geliştirmeye başladı.

Bir siyahinin dünyasına yolculuk

Sanal gerçeklik gözlüğünü takacaklar bir siyahi gibi yaşayacaklar.

Proje kapsamında sanal gerçeklik gözlüklerini takanlar siyahi biri olup, ırkçı saldırılara maruz kalacaklar.

İşte ve okulda gerçek hayattaki gibi karakterlerle karşılaşıp, küçümsenecek ve düşmanlık görecekler.

Gerçek hayat gibi yaşayacakları sanal ortamda bir siyahinin saldırılar karşısında duygularının aynısını hissedebilecekler.

Bir süreliğine ırkçı saldırılara maruz kalmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyecekler ve empati yapma imkanı bulacaklar.

Proje lideri Bryan Carter "İnsanları böyle deneyimler yaşayan birinin dünyasına götürmek istiyoruz, böylece bu deneyimin neye benzediğini farklı şekilde anlayabilirler" dedi.

Üniversiteden finansal destek

Arizona Üniversitesi projede yer alan araştırmacıları 50 bin dolarlık bir hibe ile finanse ediyor.

Daha önce de Columbia Üniversitesi’nden bir profesör, 2019'da daha küçük ölçekte benzer bir girişimde bulunmuş ve izleyicilere polis tarafından kötü muamele gören siyahi bir gencin neler yaşadığını göstermeyi amaçlayan 12 dakikalık bir sanal gerçeklik filmi oluşturmuştu.