Savaş 27. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor!

Ukrayna’nın kuzeyinde yer alan Mariupol kenti ise savaşta en ağır bombalanan ve hasar gören şehir haline geldi. Çünkü Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatının anahtarı olma özelliği taşıyor.

Bununla birlikte, Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolüne sahip olacak. Böylece Ukrayna’nın deniz ticaretini keserek, onu dünyadan daha da izole edebilecek.

Dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.

Birleşmiş Milletler, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukraynada en az 902 sivilin hayatını kaybettiğini yaralananların ise 1459 olduğunu aktardı.

Ukrayna'da gerçek ölü sayılarının ise hayli yüksek olacağı tahmin ediliyor. Zira, çatışma bölgelerindeki kayıplar Birleşmiş Milletler'e ya geç bildiriliyor ya da hiç bildirilmiyor.