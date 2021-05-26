Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde, şehir merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya anında karşılık verdiği kaydedildi. Bölgeden gelen bilgilere göre saldırganın polis tarafından yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırganın demiryolu işçilerinin paydos saatini beklediği ve tam da bu sırada harekete geçtiği bildirildi.